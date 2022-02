Jazz Culture : "Jazz on a Summer's Day" de Bert Stern

Réalisé par le grand photographe de mode Bert Stern – à qui l’on doit les célèbres portraits de Marilyn Monroe pris peu de temps avant sa disparition –, “Jazz on a Summer’s Day” est l’un des tout premiers concerts filmés de l’histoire du cinéma et certainement l’un des plus mythiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry, Chico Hamilton… les plus grandes légendes du jazz défilent sous le soleil éclatant de Newport et livrent une performance unique. Entre deux concerts, Bert Stern filme l’effervescence qui anime cette ville, à la manière d’une parenthèse enchantée.

Avec Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Gerry Mulligan, Dinah Washington, George Shearing, Chico Hamilton, Jimmy Giuffre, Anita O’Day, Jack Teagarden, Thelonious Monk, Sonny Stitt, Chuck Berry, Big Maybelle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En supplément, un documentaire sur Bert Stern, le premier Mad Man, un entretien d’archives avec le réalisateur, des planches-contacts de ses photos et ses photos de Louis Armstrong.

(extrait du communiqué de presse)

À écouter dans l'émission sur Marta Sanchez : Marta Sanchez, le barrio new-yorkais