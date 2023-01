Jazz Culture : Jazz Session #6 à Mâcon

Jazz Session est un rendez-vous annuel consacré à la vie du jazz en région Bourgogne-Franche-Comté. Tous les ans en début d’année, un autre lieu, d’autres partenaires, mais toujours le même esprit : réunir les acteurs du jazz en région et proposer temps d’échanges et réflexions ainsi qu’un aperçu de la scène régionale… en une journée et une soirée ! Retrouvez le programme complet des rencontres et showcases des différentes éditions ci-dessous.

La rencontre, modérée par Arnaud Merlin, producteur à France Musique et président du CRJBFC, a pour thème “Accompagner la transition écologique dans le champ du jazz et des musiques improvisées” : Quelle(s) spécificité(s) dans ce secteur ? Comment le réseau du Centre Régional du Jazz peut/doit-il s'adapter pour rendre plus vertueuses les pratiques artistiques et culturelles ?

Au programme également, une présentation de l’étude « Quel impact carbone pour les lieux et festivals de jazz ? » par Antoine Bos, délégué général d’AJC.

(extrait du communiqué de presse)