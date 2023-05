Jazz Culture : Jazzine, le nouveau fanzine graphique jazz / "Robert Moog" par Laurent de Wilde & Samplerman

Jazzine, le nouveau fanzine graphique jazz !

Le Fanzine illustré “ Jazzine ” est créé par Peter Patfawl et ThebookEdition. Créatif et informatif, avec beaucoup d’humour, ce fanzine vous donnera les clefs, au fil des numéros, pour apprécier la scène jazz française et internationale.

“Jazzine, c’est la contraction de Jazz et de Zine ! C’est un nouveau Fanzine entièrement illustré sur le thème du Jazz !”

"Robert Moog" par Laurent de Wilde & Samplerman

Les Editions de la Philharmonie présentent “Robert Moog”, raconté par Laurent de Wilde et Samplerman.

À l’occasion de la parution de Robert Moog, l’auteur, pianiste et compositeur Laurent de Wilde explore les mondes sonores du Vaisseau-Moog. Son récit rencontre les images-pulsation de l’artiste Samplerman, avec lequel il cosigne ce septième numéro de la collection « Supersoniques ».

(Texte : Philharmonie de Paris )