Jazz Culture : "Jazzman" de Jop

Deux musiciens et une surdouée de l’électronique sauvent New Story City des griffes de son maire mégalo. Tandis que New Story City s’élève toujours plus au rythme des projets faramineux du jeune maire Tony Scrump, son Vieux Quartier est destiné à la démolition. Dans la ville enneigée, un barman embrumé, un saxophoniste pessimiste et un vagabond mystique sont embarqués dans un périple urbain, guidés par l’intuition radiophonique de Lady Taylor et de sa fille Billie.

Une quête rythmée où la musique est tour à tour opium du peuple, énigmatique magie ancestrale ou simple souvenir du passé. La traversée de New Story City mènera nos protagonistes des rives du Bayuk au point culminant de la ville : la tour Scrump.

Designer graphique et illustrateur, Jop est diplômé de l'école Pivaut et vit aujourd'hui à Rennes. Depuis une dizaine d’années, il alterne travaux pour des agences de communication, et illustrations et dessins pour l’édition.

Avec “Jazzman ”, son premier roman graphique, Jop fait le pont entre ses passions pour le jazz et pour le dessin. Son récit, découpé comme une partition, fait la part belle à un graphisme qui allie classicisme franco-belge et déconstruction moderne. Le tout illuminé par une couleur qui, comme la note, est bleue. Black & blue, évidemment !

(extrait du communiqué de presse)

