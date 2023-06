Jazz Culture : Jean-Marie Parent e-book - Chic le blues

Écoutez et entendez : le temps se suspend, et voici qu’une musique émerge. Nos esprits s’envolent dans un embarquement immédiat de toutes nos émotions ! Ensemble, laissons-nous porter, amis lecteurs, par les accents aux mille nuances de cette musique atypique et flâneuse !...

« J-A-Z-Z »… De J à Z, quatre lettres nous font miroiter les plaisirs subtils de la bal(l)ade. C’est bien à une tonifiante échappée que je vous convie dans le vivier pétillant des standards du jazz. Le principe de l’aventure est simple : lire, voir, entendre entre les pages… en vous laissant bercer par la palette formidable des mélodies et des rythmes.

« Emotion, puissance, élégance », clament en chœur ces musiciens de l’étrange, tous acteurs ou témoins vivants d’une histoire coloniale âgée de cinq siècles. Le jazz n’en finit pas de raconter, avec ses signes à lui – dont la fameuse note bleue – une multitude de récits de métissages entre Afrique, Amérique et Europe. Il se révèle ici à l’image d’une musique charnelle à sentir et à penser.

Sans la musique, l’art ne serait rien. Le vertige qui accompagne les créations du jazz est notre viatique pour explorer des voies et récits au goût d’universel.

(extrait du communiqué de presse)

A télécharger ICI - gratuit