Jazz Culture : Jimmi Hendrix en BD

“ Kiss the Sky”

Avant de devenir le plus célèbre guitariste de tous les temps, Jimi Hendrix fut un gamin laminé par une enfance à la Dickens puis un obscur musicien au parcours semé de galères et d’humiliations. C’est cette part sombre de sa vie et sa soif désespérée de reconnaissance que raconte cette première partie du portrait intime que lui consacrent Mezzo et JM Dupont, auteurs du remarqué Love in Vain, consacré à Robert Johnson. Entre lyrisme et réalisme, ce récit explore non seulement l’âme tourmentée de la future rock star mais aussi toutes les étapes d’un itinéraire musical méconnu qui lui a fait croiser, au cours de son apprentissage, des artistes de légende comme Little Richard, Ike & Tina Turner, BB King, Curtis Mayfield, Sam Cooke, Wilson Pickett, Bob Dylan et les Rolling Stones.

Cet ouvrage, d’une grande force graphique (Mezzo !), et bourré d’anecdotes croustillantes, s’annonce comme une “première partie” (il s’achève au moment ou Hendrix prend l’avion pour Londres). Un magnifique geste esthétique.

“ Jimi Hendrix en BD”

Jimi Hendrix, un nom qui révèle toute une époque, celle des Doors, des Who, des Beach Boys, des Rolling Stones, des Beatles. De sa carrière aussi brillante que fulgurante, tout le monde retiendra son jeu avec les dents, derrière la tête, ses roulades au sol, le sacrifice de sa guitare par le feu, ses déhanchés sexy et bien sûr ses tenues farfelues !

A travers ce Docu-BD, 27 dessinatrices et dessinateurs sont sollicités, chacun sur un moment du parcours du guitariste, et les textes documentaires qui relient le tout ont été rédigés par Yazid Manou, la référence journalistique sur Hendrix. On revit la trajectoire fulgurante de cet artiste qui, en seulement 4 ans de carrière, révolutionna l’histoire de la musique. Pour remettre les idées en place.

(extraits des communiqués de presse)