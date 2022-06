Jazz Culture : John Corbett - Improvisation Libre : Manuel d'Ecoute

“L’histoire de l’improvisation libre est complexe. Elle est apparue comme un genre distinct au milieu des années 1960, à partir du jazz américain, de la musique expérimentale et de la musique contemporaine européenne. Elle a ses figures héroïques, ses méchants, toute une équipe de pionniers, de cow-boys et de cow-girls, de colons, de magnats, d’affrontements entre frères, de shérifs et de libertaires - une véritable saga du far west…” C’est à cette saga que ce manuel d’écoute ouvre le lecteur avec une intelligence et une fantaisie qui raviront experts comme amateurs en devenir.

Originaire de Chicago, John Corbett (1963) est écrivain, commissaire d’exposition et co-gérant de la galerie Corbett vs. Dempsey. Sur le label du même nom, il a réédité de grands noms du free jazz (Sun Ra, Steve Lacy, Jimmy Lyons, Peter Brötzmann, Joe McPhee…) et soutenu de plus jeunes musiciens qui oeuvrent dans leur sillage (Okkyung Lee, Ken Vandermark, Mats Gustafsson…).

