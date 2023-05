Jazz Culture : Justin Hurwitz - Babylon

Le film événement de la rentrée 2023… Réalisé par Damien Chazelle, “Babylon” dépeint le Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée, le film retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. Pour donner vie à cette œuvre, Damien Chazelle s’est entouré de prestigieux talents tels que de Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire dans les personnages principaux, et du compositeur Justin Hurwitz aux manettes de la bande originale. Celle-ci, composée de 48 titres, est maintenant disponible partout !

“Madeline on a Park Bench”, “Whiplash”, “La La Land, First Man”... Amis depuis leurs études, Damien Chazelle et Justin Hurwitz collaborent régulièrement, mais à chaque nouveau film, la musique composée spécialement par l'artiste diffère des bandes originales précédentes. Après le jazz virevoltant de “La La Land” (« meilleure chanson originale » et « meilleure musique de film » aux Oscars), les titres complètement déjantés de “Babylon” nous plongent dans l’effervescence de la swing era et de ses big bands.

Justin Hurwitz déclare :

« Une grande partie de mon processus de création de la musique de "Babylon" consistait à trouver des musiciens uniques pour lui donner vie.Je tiens tout particulièrement à remercier Sean Jones et Jacob Scesney, qui ont respectivement joué de la trompette et des intenses solos de saxophone sur Voodoo Mama*, et Leo Pellegrino qui a joué la partie de saxophone baryton sur* Call Me Manny !”

(extrait du communiqué de presse)