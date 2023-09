Jazz Culture : l’European Jazz Conference

La 9ème European Jazz Conference est co-organisée par l’EJN (European Jazz Network) et Marseille Jazz des Cinq Continents, avec le soutien du Centre National de la Musique et en partenariat avec l’AJC, la Sacem et le programme Europe Créative.

Cette année, le thème est : Illuminations .

L’European Jazz Conference est un rassemblement annuel majeur de professionnels du secteur en Europe, en particulier de promoteurs, de responsables culturels, d'agents et d'organisations de soutien nationales et/ou régionales. Ce qui était l'Assemblée générale de l'European Jazz Network depuis 2014, a été élargie et est désormais également ouverte à tout professionnel de la musique sous le nom de European Jazz Conference.

Au menu, des groupes de discussion et ateliers de haut niveau, des séances de réseautage pour les professionnels du secteur de la musique créative, des visites culturelles et une série de show-cases des meilleurs artistes du pays hôte, la France pour 2023.

L'European Jazz Conference est un événement unique, unique en son genre en Europe, centré sur l'établissement de relations durables, le développement de nouveaux projets et collaborations artistiques, le partage d'expertise et la mise à jour des dernières tendances en matière de gestion et de programmation. De plus, la conférence a pour objectif de découvrir les scènes musicales et les meilleures pratiques du monde entier, y compris des pays hors d'Europe.

Les éditions précédentes de la European Jazz Conference ont eu lieu à Sofia, Bulgarie (2022), Tallinn, Estonie (2021), Novara, Italie (2019), Lisbonne, Portugal (2018), Ljubljana, Slovénie (2017), Wroclaw, Pologne (2016). ); Budapest, Hongrie (2015) et Helsinki, Finlande (2014).

Le programme 👇

https://issuu.com/europejazznetwork/docs/ejc2023_brochure/8