Jazz Culture : "L'air de la mer rend libre" de Nadir Moknèche

Rennes, de nos jours. Saïd habite encore chez ses parents. Il vit une liaison secrète avec Vincent. Incapable d’affronter sa famille, il accepte un mariage arrangé avec Hadjira. Après une histoire d’amour malheureuse et quelques démêlés avec la justice, elle aussi s’est résignée à obéir à sa mère. Piégés par leurs familles, Saïd et Hadjira s’unissent malgré eux, pour retrouver, chacun de son côté, leur liberté.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

- “Le drame est toutefois narré avec une certaine décontraction, légèreté, grâce, notamment, au son de la trompette qui traverse le récit de part en part et rend Vincent, l’amant de Saïd, constamment présent. “

- “Le lien avec Vincent se fait par cette mélodie. Je souhaitais depuis le début que Vincent soit musicien. Comme le comédien qui l’incarne, Arturo Giusi-Périer, joue de la trompette, nous avons opté pour cet instrument. Je souhaitais que la musique nous suggère que Saïd pense toujours à Vincent. D’ailleurs, le choix du prénom Vincent est un clin d’œil à la folle passion amoureuse du “Fou de Vincent” d’Hervé Guibert. Par cette mélodie récurrente, on se demande ainsi à quel moment Vincent va resurgir. Il fallait qu’on sente de l’amour entre Saïd et lui, que leur séparation est douloureuse. Saïd a peur de perdre sa famille, craint d’être fétichisé, isolé, et pour toutes ces raisons accepte ce mariage arrangé. En outre, même lorsque j’opte pour le drame, je veille toujours à garder une certaine légèreté, à tenir le pathos à l’écart. D’où cette musique jazz, signée Samy Thiébault, qui évoque l’Amérique, un ailleurs clairement non oriental.”

(extrait du communiqué de presse)

Publicité

À écouter : Concert Jazz sur le vif : Samy Thiébault Quintet Jazz été Écouter plus tard Lecture écouter 1h 00

Les musiciens :

Samy Thiébault (saxophone ténor, flûte alto, compositions, arrangements)

Malo Lazurié (trompette)

Hugo Lippi (guitare)

Leonardo Montana (piano)

Felipe Cabrera (contrebasse)

Philippe Soirat (batterie)

Hugh Coltman (voix)