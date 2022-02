Jazz Culture : Laurent Cugny "Histoire du jazz" chez Frémeaux & Associés

Dans cet ouvrage , Laurent Cugny, professeur à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et ancien directeur de l’ONJ (Orchestre national de jazz), retrace l’histoire de cette musique née il y a 120 ans et qui n’a cessé d’évoluer dans toutes ses dimensions, musicales, sociales, culturelles, politiques, économiques...

Après en avoir étudié la préhistoire (l’histoire du jazz avant le jazz, entre 1866 et 1900) et le jazz d’avant l’enregistrement, Laurent Cugny s’attache à extraire d’abord une « intrigue linéaire principale » en exposant le traditionnel récit chronologique des styles : New Orleans, pré-swing, swing, bebop, cool jazz, hard bop, jazz modal, free jazz, jazz-rock, tout en rappelant que certaines figures majeures n’entrent pas aisément dans cette intrigue : Duke Ellington, Django Reinhardt ou Charles Mingus notamment. Après 1976, on peut parler d’une ère postmoderne du jazz, jusqu’à aujourd’hui.

Enfin, le jazz vocal est traité à part. En un peu plus de 4 heures, une histoire globale, de l’esclavage au label ECM, de la création sans cesse renouvelée à son inlassable relecture édifiant répertoire et langage universel.

(extrait du communiqué de presse - Patrick Frémeaux et Claude Colombini)

