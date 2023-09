Jazz Culture : le CNSMDP recrute un.e chef.fe du département jazz

Le CNSMDP , 2e meilleur établissement d’enseignement supérieur en arts du spectacle au monde (Classement QS 2023), annonce une opportunité pour le monde du jazz. Il est à la recherche d'un artiste porteur d’un projet ambitieux pour occuper le poste de Cheffe ou Chef du Département Jazz musiques improvisées et rejoindre l’équipe pédagogique de renommée internationale.

La personne candidate devrait réunir les qualifications suivantes :

Une expérience significative en tant qu'artiste de jazz accompli.

Une expérience pédagogique solide.

Une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur et l’insertion professionnelle des jeunes talents.

Une vision internationale des tendances actuelles dans le monde du jazz.

Une capacité à développer des programmes de formation innovants et à établir des partenariats dans le domaine de la musique.

Une capacité à encadrer l’équipe pédagogique.

La Cheffe ou le Chef du Département Jazz aura pour mission de diriger le programme d'études en jazz et musiques improvisées, d'encourager l'innovation pédagogique, de soutenir la recherche artistique et de promouvoir une atmosphère d'excellence et d’ouverture au sein du département.

Fiche de poste ici .

Pour postuler, les candidat.es sont invité.es à envoyer leur curriculum vitae, une lettre de motivation décrivant leur vision pédagogique, ainsi que des enregistrements ou liens vers des performances musicales pertinentes à edelorme@cnsmdp.fr + recrutement@cnsmdp.fr

La date limite de candidature est fixée au 30 septembre 2023

A propos du CNSMDP et du département JAZZ :

Créé en 1795, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est un établissement public français de transmission des arts musicaux et chorégraphiques de tout premier plan. En outre, on y dispense un enseignement de haut niveau dans les disciplines théoriques (musicologie, choréologie) et techniques (métiers du son) qui s’y rattachent. Ses nombreux partenariats internationaux et la renommée de ses professeurs et anciens étudiants le positionnent parmi les plus attractifs au monde.

Le Conservatoire s’inscrit dans son temps grâce à une politique ambitieuse de création, de recherche et d’ouverture aux publics à travers une riche programmation de concerts, spectacles de danse, conférences, cours publics et colloques gratuits et ouverts à tous. Le Conservatoire trouve ainsi naturellement sa place aux côtés de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et ses nombreux orchestres résidents, de la grande Halle de la Villette et du Centre national de la danse où création, interprétation, recherche et transmission se mêlent pour constituer un ensemble unique en Europe.

Le département jazz et musiques improvisées compte parmi les huit départements Musique regroupés au sein de la direction des études musicales et de la recherche et a pour mission d’enseigner : musique d’ensemble, répertoire et tradition orale, big band, histoire du jazz, histoire et analyse, piano et piano complémentaire, saxophone, trompette et cuivres, guitare, contrebasse, batterie et travail sur le rythme, modalité / tonalité, improvisation modale et musique de l’Inde, improvisation générative, soundpainting, écritures et improvisations expérimentales, composition jazz.

Ses activités pédagogiques donnent lieu à des représentations publiques auxquelles s’ajoutent les concours et examens. Il accueille une soixantaine d’étudiant(e)s en 1er, 2e et 3e cycles, encadré(e)s par une dizaine d’enseignants permanents.

(extrait du communiqué de presse)