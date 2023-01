Jazz Culture : le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris recrute

Date limite des candidatures : 28 février 2023

Le département jazz et musiques improvisées compte parmi les huit départements Musique regroupés au sein de la direction des études musicales et de la recherche et a pour mission d’enseigner : musique d’ensemble, répertoire et tradition orale, big band, histoire du jazz, histoire et analyse, piano et piano complémentaire, saxophone, trompette et cuivres, guitare, contrebasse, batterie et travail sur le rythme, modalité / tonalité, improvisation modale et musique de l’Inde, improvisation générative, soundpainting, écritures et improvisations expérimentales, composition jazz.

Ses activités pédagogiques donnent lieu à des représentations publiques auxquelles s’ajoutent les concours et examens. Il accueille une soixantaine d’étudiant(e)s en 1er, 2ème et 3ème cycles, encadré(e)s par une dizaine d’enseignants permanents.

Missions :

Organiser les cursus et leur bon déroulement

Animer une équipe administrative et pédagogique et la vie du département

Participer aux projets transversaux de l’établissement

Consulter la fiche de poste ICI