Jazz Culture : le documentaire "Zero Gravity" sur Wayne Shorter

Saxophoniste hors pair et compositeur parmi les plus influents du jazz moderne, Wayne Shorter aurait eu 90 ans ce 25 août. Au cours de plus de 60 ans de carrière, il a exploré et réinventé le jazz avec une créativité sans limites, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer et de fasciner.

Le documentaire “ Zero Gravity**”, réalisé par Dorsay Alavi et produit par Brad Pitt, offre un regard intime sur la vie et la carrière du saxophoniste à travers des interviews, des témoignages de ses proches et d’icônes musicales telles que Herbie Hancock, Carlos Santana, Joni Mitchell, Sonny Rollins, Marcus Miller ou Esperanza Spalding. Amie de longue date du saxophoniste, la réalisatrice Dorsay Alavi travaillait sur ce documentaire depuis plus de dix ans. On lui doit un hommage captivant sur la vie d'un génie musical, à sa persévérance et à son impact sur la scène musicale mondiale...

Structuré en trois parties, le documentaire donne un aperçu complet de la vie de Wayne Shorter.

La première partie nous emmène dans son enfance, sa relation avec sa mère, ses premières influences, sa passion pour les arts visuels, les BD et les films… Puis ses débuts musicaux, sa consécration avec Art Blakey and the Jazz Messengers et son intégration au Miles Davis Quintet.

La deuxième partie plonge plus profondément dans les liens entre la vie personnelle de Shorter et sa musique. Les épreuves personnelles, dont sa lutte contre ses addictions et les défis familiaux, sont juxtaposées avec une période de succès commercial marquée par sa recherche spirituelle à travers le bouddhisme.

Le troisième et dernier volet nous offre une immersion dans son processus de composition, ses collaborations, ses tournées mondiales et même ses moments d'enseignement à de jeunes musiciens en herbe. Cette dernière partie illustre son désir de redéfinir le jazz et d'utiliser la musique comme un vecteur de changement social positif.

