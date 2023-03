Jazz Culture : Le Piano Day d’Arte Concert

Créé en 2015 par l’artiste allemand Nils Frahm, le Piano Day se déroule le 88e jour de l’année, en écho au nombre de touches du clavier. Pour la quatrième fois, ARTE Concert et Sourdoreille s’associent à l’événement en concoctant un programme qui fête le piano sous toutes ses formes.

Après le Théâtre du Châtelet, le Théâtre de l’Épée de bois et la faculté des sciences et ingénierie de la Sorbonne, l’édition 2023 investit les différents espaces de l’Opéra Comique, à Paris, pour une emballante traversée musicale placée sous le signe de l’éclectisme. Au programme : la chanteuse et claviériste franco-vénézuélienne La Chica déploie ses sortilèges infusés d’électro ; le pianiste de jazz arménien Tigran Hamasyan, qui navigue entre standards américains et compositions baignées de sonorités traditionnelles, nous invite dans son monde intérieur ; le Franco-Israélien Yaron Herman, autre référence mondiale du jazz, et le rappeur gabonais Benjamin Epps fusionnent leurs univers foisonnants ; et la pianiste poétesse Shani Diluka dévoile un programme inédit entrecroisant des œuvres de Bach et des partitions minimalistes.

(extrait du communiqué de presse)

Publicité

Avec la participation de Mohamed Lamouri.

Disponible jusqu’au 28 septembre 2023 sur Arte Concert.