Jazz Culture : "le Son du grisli [anthologie]"

Une anthologie des dix-huit années du "Son du grisli", site Internet consacré aux « musiques qui changent de l’ordinaire » : choisir et renoncer était cruel. Le plus simple, encore, était de publier un florilège des chroniques de disques, portraits et interviews de musiciens, réflexions de quelques-uns de ces mêmes musiciens, comptes-rendus de concerts… publiés entre 2004 et 2022.

C’est sous la couverture de ce qui aurait dû être (et qui, finalement, est) le sixième numéro papier du “Son du Grisli” que paraît cette anthologie serpentiforme, joyeusement désordonnée, mais prodigue de surprises et de découvertes. On navigue dans les eaux du free jazz, du rock, des musiques contemporaines ou improvisées, l’ectroacoustique, l’ambient, les field recordings, la noise…. Et on y croise Ab Baars, Derek Bailey, Jac Berrocal, Raymond Boni, Thomas Bonvalet, Peter Brötzmann, John Butcher, John Cage, Lucio Capece, Richard Chartier, Coppice, Anla Courtis, Jacques Demierre, Axel Dörner, Morton Feldman, Fred Frith, Jean-Luc Guionnet, Mats Gustafsson, Fritz Hauser, Jason Kahn, Martin Küchen, Daunik Lazro, Joëlle Léandre, Radu Malfatti, Magda Mayas, Joe McPhee, Harutaka Mochizuki, Bill Nace, Yoshihide Otomo, Evan Parker, Anthony Pateras, Barre Phillips, Eliane Radigue, Keith Rowe, Sonic Youth, Ghédalia Tazartès, The Ex, John Tilbury, Rafael Toral, Birgit Ulher, Ken Vandermark, Nikos Veliotis, Christian Wolfarth, Nate Wooley, John Zorn, parmi des centaines d’autres.

(extrait du communiqué de presse)

