Jazz Culture : "Lead Belly" d'Amaury Cornut

Si ce nom ne vous dit rien, dites-vous que Janis Joplin, George Harrison, Keith Richards, Van Morrison, Kurt Cobain, Tom Waits, Bob Dylan ont dit de lui qu’il est le musicien folk le plus important de tous les temps.

Né dans une plantation de coton à la fin du 19ème siècle, Lead Belly est doté d’un talent inné pour la musique et d’un tempérament fougueux. Dans les années trente, aux côtés de John Lomax, il enregistre un pan entier de la musique traditionnelle américaine puis se rapproche des mouvances de la gauche radicale. Malgré la signature avec d’importants labels et l’enregistrement de chansons destinées à devenir des standards de la pop music une fois reprises – par Ram Jam pour Black Betty, Harry Bellafonte pour The Midnight Special, The Animals pour House of the Rising Sun ou encore par Nirvana pour Where Did You Sleep Last Night ? – sa carrière discographique ne décolle pas de son vivant. En 1949, quelques mois avant sa mort, il devient le premier musicien folk à jouer en Europe. Il est une référence pour de nombreux musiciens après lui.

Né en Bretagne en 1988, Amaury Cornut vit et travaille désormais depuis le vignoble nantais. Depuis sa rencontre avec la musique de Moondog (“Moondog”, Le mot et le reste, 2014), il aime à raconter les trajectoires obliques de musiciens dont l’influence s’exerce dans une ombre relative, pour mieux les mettre en lumière. Il se considère davantage comme un passeur qu’un musicologue.

(extrait du communiqué de presse)