Jazz Culture : les 20 ans d'Ozma

20 ans c’est à peu près l’âge qu’ils avaient quand ils se sont rencontrés, et il s’en est passé des choses depuis… Des créations à foison, mais également des voyages, des rencontres et combien de souvenirs ! Alors pour fêter ça, la Compagnie Tangram qui porte les projets de l’ensemble depuis 2010 nous invite à un parcours rétrospectif et prospectif avec plusieurs temps forts ! Pour célébrer leurs 20 ans les globetrotters d’OZMA sortent le titre Élévation enregistré et filmé sur une tour de leur ville natale Strasbourg.

À réécouter : Jazz Montpellier : Ozma “Hyperlapse” Écouter plus tard écouter 59 min

Rencontre au sommet entre Ozma et Les Percussions de Strasbourg.

Publicité

Le 07 octobre sera dévoilé le clip tourné sur une tour du centre-ville strasbourgeois. Le single sortira le même jour sur Cristal Records, label qui accompagne le groupe depuis 2016. Composé par le batteur et leader d’Ozma Stéphane Scharlé, le titre Élévation est un hommage à la ville qui a vu naître Ozma il y a 20 ans. Stéphane Scharlé a fait ses premières armes dans l’école fondée par les Percussions de Strasbourg. Après y avoir enseigné, proposer une collaboration à l’ensemble mondialement connu était une évidence, la boucle est bouclée !

Lors de sa sortie, Élévation sera présenté sous forme de clip juste avant d’être dévoilé en live lors de 2 concerts anniversaire à Strasbourg (création Jazzdor) et Paris (diffusion dans Jazz Club de Yvan Amar le 22 octobre à 19h sur France Musique).

Fondé à Strasbourg en 2002, le quintet de jazz Ozma compte huit albums à son actif et plus de 500 concerts dans 42 pays sur quatre continents. Mais Ozma du duo à une formation élargie à 10 musiciens, c’est également une multitude de créations collaboratives et pluridisciplinaires avec des artistes des quatre coins du monde. Des grands ensembles et une véritable sensibilité pour la musique à l’image avec des créations de spectacles avec arts visuels, photo-concerts et de nombreux ciné-concerts sur des chefs d’œuvres du septième art.

Clip disponible vendredi 07 octobre à 18h

Possibilité de s'inscrire pour être informé de la publication

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Autant de dialogues et d’échanges généreux qui n’ont cessé de nourrir le travail des musiciens Ozma et d’aiguiser leur regard sous le leadership du batteur et compositeur Stéphane Scharlé.

Point culminant de son anniversaire Ozma va réunir son trio fondateur avec le retour du guitariste Adrien Dennefeld auprès du batteur Stéphane Scharlé et du bassiste Édouard Séro-Guillaume le temps d’un concert exceptionnel.

Une rétrospective à travers leur répertoire foisonnant, trio, quartet et quintet bien sûr, qui finira en apothéose avec la reformation du grand ensemble Ozma Orkestrâ créé en 2010 déjà avec Jazzdor !

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Ozma XX 20 Years Celebration Party

A Strasbourg (67) vendredi 14 octobre à 20h30 à la Briqueterie dans le cadre de Jazzdor

Stéphane Scharlé (batterie)

Edouard Séro-Guillaume (basse)

Guillaume Nuss (trombone, conque)

Julien Soro (saxopohnes, claviers)

Tam de Villiers (guitare)

Christophe Rieger (saxophone alto, saxophone ténor)

Serge Haessler (trompette, bugle)

Jean Lucas (trombone, conque)

Jean-Louis Marchand (clarinettes)

Minh-Tâm Nguyen (marimba)

Thibaut Weber (vibraphone)

Enrico Pedicone (percussions)

A Paris (75) samedi 15 octobre à 20h au Café de la Danse - Diffusion le 22 octobre à 19h dans Jazz Club de Yvan Amar sur France Musique

Stéphane Scharlé (batterie)

Edouard Séro-Guillaume (basse)

Guillaume Nuss (trombone, conque)

Julien Soro (saxopohnes, claviers)

Tam de Villiers (guitare)

Christophe Rieger (saxophone alto, saxophone ténor)

Serge Haessler (trompette, bugle)

Jean Lucas (trombone, conque)

Jean-Louis Marchand (clarinettes)

invités surprise