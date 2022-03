Jazz Culture : "Les Façons d'être" de François de Cornière

Pratiquant toujours l’arrêt sur image à partir d’infimes détails du quotidien, de quelques mots dans un carnet, François de Cornière restitue avec une désarmante simplicité des instants de vie qui prennent soudain force. Avec “Les Façons d’être ”, il entrouvre les portes de son univers ! Il décrit avec justesse et délicatesse la complexité de l’existence.

François de Cornière est né en 1950 à Caen où il a fondé et animé pendant plus de 30 ans les fameuses Rencontres pour lire. Il vit désormais sur la côte Atlantique, non loin de Guérande. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont “Ces moments-là”, “Nageur du petit matin” ou “Ça tient à quoi ?” et “Quelque chose de ce qui se passe” publiés au Castor Astral. Il a reçu les prix RTL-Poésie 1, Georges Limbour et Guillaume Apollinaire. On a dit de lui qu’il était « le chef de file de la poésie du quotidien ». Ce à quoi il répond avec un sourire qu’il est le chef de rien du tout, et encore moins un « chef de file ».

(extrait du communiqué de presse)

Publicité

À écouter dans l'émission sur Minino Garay : Minino Garay, le tango tel qu'on le parle