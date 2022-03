Jazz Culture : les lauréats Jazz Migration #8

108 programmatrices et programmateurs, engagés dans le soutien à l’émergence et l’accompagnement d’artistes de jazz et de musiques improvisées, viennent de choisir les lauréats Jazz Migration #8 . C’est parmi 13 projets finalistes présélectionnés suite à un appel à candidature qui aura mobilisé 63 formations, que plus de 100 festivals, clubs, lieux de musiques et de culture ont retenu Haléïs, Ishkero, Mamie Jotax et Noé Clerc Trio, preuve de l’intérêt que porte le monde du jazz et des musiques improvisées au dispositif Jazz Migration.

Les quatre groupes lauréats entrent dès aujourd’hui dans un processus d’accompagnement artistique et professionnel qui durera deux ans et sera complété d’une tournée française et européenne en 2023. Grâce à Jazz Migration, ces musicien·ne·s bénéficieront de l’appui d’un réseau de professionnel·le·s engagé·e·s dans l’accompagnement d’artistes.

Cette édition est encore plus importante aux yeux de Jazz Migration car elle célèbre les 20 années d’un dispositif qui aura vu passer en son sein parmi les plus importants musiciens et musiciennes de jazz : Vincent Peirani, Emile Parisien, Eve Risser, Théo Ceccaldi, Elodie Pasquier, Fidel Fourneyron, Laurent Bardainne, Leïla Martial, Joachim Florent ou encore Isabel Sörling.

Cet anniversaire est célébré tout au long de l’année et se conclut en 2022 avec deux soirées spéciales dédiées à cet incroyable projet qu’est Jazz Migration !

Haléïs (parrainé par le Comptoir à Fontenay-sous-Bois)

Juliette Meyer (voix)

Thibault Gomez (piano, piano préparé)

Fanny Lasfargues (basse électro-acoustique)

Benoît Joblot (batterie, batterie préparée)

Ishkero (parrainé par Jazz à Vienne)

Adrien Duterte (flûte traversière, percussions)

Victor Gasq (guitare électrique)

Arnaud Forestier (Fender Rhodes)

Antoine Vidal (basse électrique)

Tao Ehrlich (batterie)

Mamie Jotax (parrainé par D’Jazz Nevers)

Carmen Lefrançois (saxophone, flûte)

Camille Maussion (saxophones)

Noé Clerc Trio (parrainé par le Festival d’Aix-en-Provence)

Noé Clerc (accordéon)

Clément Daldosso (contrebasse)

Elie Martin-Charrière (batterie, percussions)

