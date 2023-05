Jazz Culture : les portraits musicaux d’Angèle Tremsal

Angèle Tremsal , sillonnait il y a peu les allées de Jazzahead à Brême, son étui de sax soprano en guise de sac à dos. Quand elle m’a croisé, trois jours après le concert de mes 40 ans de radio, elle m’a simplement interpellé : “Alex, puis-je improviser ton portrait musical, en guise de cadeau d’anniversaire ?“ Proposition reçue 5/5. Nous voilà installés dans le studio de Radio Bremen, qui allait servir au direct d’Open Jazz quelques heures plus tard. Pendant que je la filme sur mon téléphone, elle déclenche sa propre vidéo qui nous filme tous les deux. Elle s’occupe du montage final, et je repars avec mon portrait improvisé !

Elle décrit ainsi sa démarche :

“Vous posez en direct devant l’artiste musicien qui improvise librement avec son instrument en puisant son inspiration dans votre présence. On pourrait dire que votre personnalité, votre énergie ou “votre âme”, selon le concept qui vous parle le plus, dégage une forme, une trace musicale que l’artiste capte et transmet en sons (musique) directement ! Cette connexion reste toutefois mystérieuse et imprévisible. Le résultat naît de l’instant. Il ne peut y avoir aucune attente envers le musicien, et si la connexion ne se fait pas et qu’il ne puisse pas jouer, il va de soi que vous ne payez pas ! Je donne tout ce que je peux de mon entière concentration et disposition pour “dessiner” votre portrait avec mon saxophone ! Il n’y aura ni essai, ni répétition !"

Quel support ? Vos droits ?

"L’enregistrement vous sera restitué sous format de mp3 ou wave sur une clé USB ou envoyé par mail si souhaité. J’utilise un enregistreur numérique de très bonne qualité dans un petit espace bien insonorisé. Je monte un petit chapiteau avec des murs en feutre pour m’isoler des grands espaces bruyants. Votre portrait musical sera à votre libre disposition. L’artiste préserve les droits d’auteur, mais vous pouvez utiliser l’enregistrement à titre privé comme vous voulez, cependant vous vous engagez à ne pas l’utiliser à des fins commerciales.”

Un concept qui devrait séduire nombre d’organisateurs de festival !