Jazz Culture : Ludovic Debeurme & Christophe Panzani - Mers/Mères

Après avoir fait appel à l'auteur de bandes dessinées Ludovic Debeurme pour illustrer ses albums “Les Âmes perdues” et “Les Mauvais tempéraments”, Christophe Panzani l’a convié à une création à quatre mains. Le musicien avec son saxophone et ses machines, l’illustrateur à sa table à dessin, se livrent en public à un dialogue où les sonorités du musicien et la main du dessinateur entrent en alchimie, laissant la place à l’instinct et à l'improvisation. La finesse et le caractère puissamment évocateur de la musique de Christophe Panzani ne pouvaient que rencontrer la poésie étrange de Ludovic Debeurme.

Mercredi 12 avril à 20h à la Salle de l’Esplanade de l’ Arsenal à Metz