Jazz Culture : "Ma Rainey" de Steven Jezo-Vannier

Ne croyez pas ce que disent les vieux bluesmen du Delta. Le blues n’est ni une affaire d’hommes ni le fruit du diable, on le doit à une femme : Ma Rainey , la « mère du blues ». Elle a été la première à incarner cette musique, où se reflétaient la douleur et les espoirs d’être née noire, femme et pauvre dans le Sud des États-Unis, à l’orée du XXe siècle.

Pionnière dans une époque de changements, son parcours et sa voix témoignent autant de l’affranchissement des artistes noirs que d’une féminité rebelle, assumant une sexualité libérée. Star du vaudeville et des premiers 78-tours dans les années 1920, elle a été le modèle de Bessie Smith, Louis Armstrong et bien d’autres. Ancêtre commune au jazz, au rock, au funk, au hiphop et à toute leur descendance, sa contribution est historique.

Né en 1984, Steven Jezo-Vannier explore les univers de la musique américaine. Il a publié une quinzaine de livres aux éditions Le mot et le reste, parmi lesquels des essais (Respect, le rock au féminin) et des biographies (Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, etc.).

