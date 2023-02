Jazz Culture : "Manu Dibango, Conversations avec Yves Bigot"

Manu Dibango est l’un des pères de la world music, samplé par de nombreux grands artistes comme Michael Jackson, les Fugees ou Rihanna.

On ne réalisera jamais à quel point Manu Dibango fut un géant de la musique du XXe siècle, combien il a compté de Soul Makossa à Je veux être noir, du jazz au funk, de la soul au rap. À travers “Manu Dibango - conversations avec Yves Bigot” , transparaît sa vision singulière du jazz, de la variété et de la chanson françaises, de Michael Jackson et de Quincy Jones mais aussi de l’Afrique et des Africains, de l’immigration, du panafricanisme et de la colonisation. En parallèle se construit le récit de son odyssée pionnière entre Douala, Paris, Bruxelles, Kinshasa, New York, Abidjan, Londres, Yaoundé et Champigny et se dessine le portrait d’un homme que les années, les voyages et les rencontres auront rendu sage.

Journaliste, actuellement PDG de TV5Monde, Yves Bigot a présenté de nombreuses émissions sur Europe 1 et France Inter, dirigé les programmes et les antennes de France 2, la RTBF et RTL. Il a longtemps écrit dans Libération et continue de le faire dans Rolling Stone. Il a également dirigé deux maisons de disques, conçu et produit les albums “Wakafrika” et “African Soul” pour son ami Manu Dibango.

