Jazz Culture : Marc Villemain - Il faut croire au printemps

Faux thriller et vrai road-movie, Marc Villemain met l’accent sur les liens qui unissent un père et son fils. La charge est lourde car entachée d’une culpabilité qui oblige le père à mentir pour satisfaire le désir de son fils de revoit sa mère. Le lecteur se laisse prendre parfois à ce jeu de dupes tant la volonté et l’amour qui unit ces deux êtres est traité par Marc Villemain avec une grande subtilité.

Le livre

Un musicien de jazz rencontre une femme dans un club ; de cette rencontre naît un enfant. Mais alors que celui-ci n’est encore qu’un nourrisson, une dispute entre ses parents tourne au drame, lors duquel la femme trouve la mort. L’homme dissimule son corps en le jetant du haut des falaises d’Étretat (c’est la scène d’ouverture du roman) avant d’aller déclarer la disparition de sa compagne à la police.

Publicité

Dix ans plus tard, après qu’une amie pense avoir reconnu la femme en question dans une communauté hippie à Mindelheim, en Bavière, le père est contraint de faire semblant de partir à sa recherche – donc de faire croire à son fils qu’il y a un espoir de retrouver sa mère. Là-bas, un membre de la communauté assure qu’elle y a en effet passé quelques jours, mais que, fascinée par l’histoire du meurtre d’une jeune femme, elle serait finalement partie sur ses traces en Irlande. Entre temps tombé amoureux d’une jeune fille, Mado, travaillant dans l’hôtel où il séjourne avec son fils, le père se voit à nouveau acculé à poursuivre ses fallacieuses recherches, et entame un second voyage avec son fils : direction le comté de Cork, en Irlande. Où le hasard lui fait rencontrer Marie, avocate de la jeune femme assassinée…

Aucune des deux enquêtes ne pouvant par définition aboutir, père et fils rentrent en France, à Étretat. Où le père voudrait pouvoir tourner la page et refaire sa vie.

L'auteur

Marc Villemain, directeur d’ouvrage aux Éditions du Sonneur, est notamment l’auteur de Et que morts s’ensuivent (Éditions du Seuil, 2009, Grand Prix SGDL de la Nouvelle) de Il y avait des rivières infranchissables et de Mado (Éditions Joëlle Losfeld, 2017 et 2019).

(Texte extrait du communiqué de presse)

Il faut croire au printemps