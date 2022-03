Jazz Culture : "Mémoires" de Quincy Jones

Désigné par Time Magazine comme l’un des musiciens de jazz les plus influents du XXe siècle, Quincy Jones est producteur, au sens le plus large et le plus créatif du terme. Au cours de sa carrière il a embrassé tour à tour les rôles de compositeur, producteur de disques, arrangeur, chef d’orchestre, musicien et entrepreneur.

À lire aussi : Le Cinéma de Quincy Jones

De son enfance misérable dans la banlieue de Chicago jusqu’à la production de l’album le plus vendu de tous les temps – l’incontournable « Triller » – c’est une vie unique qui défile, jalonnée de légendes telles que Charlie Parker, Frank Sinatra, Billie Holiday, Count Basie, Michael Jackson, Steven Spielberg… L’autoportrait, sincère et attachant, de l’un des maîtres de la culture pop. L’histoire d’un homme follement talentueux et incroyablement visionnaire.

Publicité

À lire aussi : Jazz Culture : Quincy Jones Live in Paris

« Quand je jouais, mes cauchemars cessaient, mes soucis familiaux s’envolaient, et je trouvais les réponses à mes questions dans le pavillon de ma trompette et mes partitions griffonnées au crayon. »

(extrait du communiqué de presse)

À écouter dans l'émission sur Sélène Saint-Aimé : Sélène Saint-Aimé, mater nostrum