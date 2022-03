Jazz Culture : "Miles Davis - Kind of Blue, Le Saint Graal du jazz moderne" de Brian Morton

“Kind of Blue ” est le best-seller du trompettiste Miles Davis et l’un des albums les plus vénérés de l’histoire du jazz. Dans ce livre, le célèbre écrivain du “Penguin Guide to Jazz” et de la BBC, Brian Morton, explore la réalisation de ce chef-d'œuvre emblématique du jazz.

Le livre de 92 pages est entièrement illustré de photos classiques, rares et jamais publiées, réalisées par des photographes de jazz aussi importants que Jean-Pierre Leloir, Dennis Stock, Robert W. Kelley, Herb Snitzer, Marvin Koner et David Redfern, entre autres.

Comprend également le CD “ Kind of Blue ” dans son intégralité, plus 4 titres en bonus.

(extrait du communiqué de presse)

