Jazz Culture : Miles Davis par Franck Médioni

« Pourquoi jouer tant de notes alors qu’il suffit de jouer les plus belles ? »

Miles Davis (1926-1991), trompettiste au son bouleversant, a profondément marqué l’histoire du jazz, de la musique. Sa vie, c’est la musique. Sa voix unique, fragile et puissante, intense, c’est la trompette.

Son père l’éclaire dès le plus jeune âge sur le racisme auquel il sera confronté tout au long de sa vie. Son combat, Miles décide de le mener à travers la musique, en devenant un artiste noir respecté.

Au fil de sa carrière, celui que l’on présente comme le « Picasso du jazz » n’a de cesse d’innover, de se réinventer : les albums se suivent mais ne se ressemblent pas. Même si l’homme derrière la trompette est réputé difficile et colérique, le musicien fascine et hypnotise, au point de devenir l’une des rares icônes du jazz au succès planétaire.

L’ouvrage de Franck Médioni a pour mérite clarté et simplicité, dans des chapitres centrés sur les grandes étapes du parcours de Miles Davis. On pourra par contre trouver surprenant qu’aucune mention ne soit faite, dans une bibliographie pourtant abondante, des ouvrages de référence en français que sont ‘Miles Davis, introduction à l’écoute du jazz moderne” (Seuil) et “Miles Davis de A à Z”, (Castor Astral) tous deux signés de Franck Bergerot.

(extrait du communiqué de presse)

