Jazz Culture : "Mingus" de Massarutto & Squaz

Contrebassiste et pianiste, compositeur et chef d’orchestre, Charles Mingus a toujours dû faire face à l’hostilité de la société américaine en raison de ses origines métisses. Il était un talent indomptable, re- belle et colérique, luttant constamment contre un monde qui le voulait marginal et subordonné. C’est le portrait d’un musicien qui devient le miroir d’une époque, de ses débuts dans le Los Angeles des années 1940 à sa fin déchirante au Mexique, à travers les mots du journaliste musical Flavio Massarutto et les illustrations évocatrices de Squaz.

Une approche originale d’aborder le travail d’un maître incontesté du jazz. Interviews, extraits musicaux, témoignages et faits historiques composent le roman graphique orchestré comme un morceau musical.

Publicité

Une narration polyphonique tout comme dans l’œuvre de Mingus où parfois différents instruments chorussent en même temps. Ici, il arrive que dans une même scène, les voix narratives ou dialogues de différents personnages se mélangent donnant une plus grande importance au contexte social, culturel ou aux questions politiques.

Flavio Massarutto Né à Pordenone en 1964. Il écrit sur le jazz depuis 2000 pour des journaux et des revues spécialisées (Il Gazzettino, Jazzit, Il Giornale della Musica) ; il est actuellement critique musical pour le quotidien il manifesto et son supplément culturel Alias. Il a écrit des histoires courtes, des bandes dessinées (avec des dessins de Davide Toffolo, Davide Pascutti, Dimitri Fogolin et Massimiliano Gosparini) et publié plusieurs volumes de non-fiction. Il a étudié la relation entre le jazz et la bande dessinée avec les livres Assoli di china (Stampa Alternativa, 2011), finaliste du prix Naples 2012 pour la langue et la culture italienne, et Il Jazz dentro. Storia e cultura nei fumetti a ritmo di jazz (Stampa Alternativa, 2020). Il dirige le festival de jazz de San Vito et, au fil des ans, il a conçu et organisé des projets multidisciplinaires impliquant la musique, le cinéma, la bande dessinée et le théâtre.

Squaz (Pasquale Todisco) né à Tarente en 1970, il est illustrateur. Il fait ses débuts dans des magazines indépendants sur la scène nationale et internationale. Il a ensuite publié ses illustrations et bandes dessinées dans de grands magazines italiens (Rolling Stone, Internazionale, Linus, La Lettura del Corriere della Sera). Il est l’auteur de plusieurs romans graphiques dont « Pandemonium », « Minus Habens », « Les 5 phases », « L’héritage », « Toutes les obsessions de Victor » et « Saro Short ».

(extrait du communiqué de presse)