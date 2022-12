Jazz Culture : Munch Live au Musée d'Orsay

Pour cette soirée exceptionnelle, rencontres, concerts, ateliers et performances sont au programme dans tout le musée. A cette occasion, deux artistes qui bousculent la scène musicale norvégienne actuelle sont en concert : l’inclassable et intrigante chanteuse, poétesse et mannequin Okay Kaya ainsi que la saxophoniste virtuose Mette Henriette. Elles donnent rendez-vous pour trois concerts inédits (19h, 20h30 et 22h) dans la grande nef du Musée d’Orsay lors desquels elles livreront leur regard, musical et actuel, sur l’univers fascinant d’Edvard Munch, jeudi 08 décembre, dans le cadre de Curieuse Nocturne - Munch Live.

(extrait du communiqué de presse)