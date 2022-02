Jazz Culture : Naïssam Jalal "D’ailleurs nous sommes d’ici"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Il fallait créer des images pour porter notre parole. Nous qui d'ailleurs sommes d'ici. Les pieds bien ancrés dans le sol, apportant les couleurs de nos présences à cette terre commune. Tels des arbres en fleurs. Complètement d'ici et pleinement d'ailleurs.

Enfants de l'immigration nous sommes présentés et représentés, dans les médias, les arts, les sciences sociales. Nous sommes pauvres, misérables, malheureux. Victimes ou coupables selon les idéologies. Mais trop souvent ce n'est pas nous qui parlons. Et trop souvent nous acceptons cette vision pour la faire nôtre. Ici loin des discours et des idéologies, nous avons choisi de nous filmer dans notre quotidien pour témoigner de notre beauté.

Les personnages de ce clip sont mes amis. Ici tout est vrai. Nos histoires, nos familles aussi. Notre amitié, notre bienveillance, nos joies, nos espoirs, nos fêtes, nos saveurs partagées bien réelles. Nous sommes différents et pourtant bien ensemble. Nous ne nous tolérons pas, nous nous aimons.

A deux mois des élections il est temps de faire entendre une autre voix, une autre voie.

Où écouter Naïssam Jalal “Healing Rituals”

A Villejuif (94) vendredi 04 février à 20h au Théâtre Romain Rolland dans le cadre de Sons d’Hiver

vendredi 04 février à 20h au Théâtre Romain Rolland dans le cadre de Sons d’Hiver A Lurs (04) samedi 05 février à 21h à l’ Osons Jazz Club

samedi 05 février à 21h à l’ Osons Jazz Club A Saint-Etienne (42) dimanche 06 février à 18h au Solar

dimanche 06 février à 18h au Solar A Saint-Claude (39) jeudi 10 février à 20h30 au café de La Fraternelle - Maison du Peuple

Naïssam Jalal (flûte, nay, voix)

Claude Tchamitchian (contrebasse)

Clément Petit (violoncelle)

Zaza Desiderio (batterie)

