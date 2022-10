Jazz Culture : Nancy Jazz Up ! Europe

Nancy Jazz Up! Europe , nouveau dispositif développé par NJP en 2022, est la toute première convention professionnelle dédiée aux artistes et professionnels qui font et soutiennent la nouvelle vague du jazz qui émerge depuis quelques années, catalysée en Angleterre et diffusée maintenant dans toute l’Europe. Nous parlons ici d’une catégorie de jazz spécifique, un jazz « up tempo » qui mêle les harmonies jazz avec des sonorités et rythmes issus des musiques actuelles (hip hop, musiques électroniques, rock, afrobeat ou nu-soul). Un courant musical surtout représenté par des artistes anglais et américains devenus emblématiques (ex : Snarky Puppy), par des labels (ex : Brownswood Recordings) mais aussi par des lieux qui ont généré la rencontre de famille de musiciens (ex : Total Refreshment Center à Londres).

Nancy Jazz Up ! Europe se déroule à Nancy les mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022. Les concerts auront lieu dans l’incroyable Magic Mirrors, salle éphémère située au Parc de la Pépinière (cœur du festival) mais également à la MJC Lillebonne, ancien hôtel particulier de style renaissance situé en plein cœur de vieille-ville à 5 minutes du parc. Les conférences auront lieu au LEM, petit théâtre situé également en vieille ville, à mi-chemin.

Concert, showcases et convention auront lieu les mercredi 05 et jeudi 06 octobre.