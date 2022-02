Jazz Culture : "Near The Legends" de Sandro Raymond

Mercredi 02 février à 17h30 & 19h30, projection de “Near The Legends” de Sandro Raymond à l’ IMEP - Paris College of Music .

Le film documentaire a été tourné dans les locaux de l’IMEP • Paris College of Music et recueille les témoignages et réactions de plusieurs professeurs et jeunes élèves musiciens de l’IMEP.

Near the Legends est d’abord une histoire, celle de Louis Panassié qui réalise en 1972 un documentaire exceptionnel de plus de 2 heures intitulé L’Aventure du Jazz. Ancien journaliste au Monde, il décide de revenir sur les traces de son père Hugues Panassié, célèbre critique de jazz qui a côtoyé et s’est lié d’amitié avec de grands noms de la musique tels que Louis Armstrong, Duke Ellington, John Lee Hooker ou Memphis Slim, pour ne citer qu’eux. Louis Panassié a sillonné les Etats-Unis à la rencontre de ces artistes de légendes pour recueillir leur témoignage ; ainsi ce documentaire rempli d’anecdotes et d’entretiens personnels est un document sur les débuts de la musique de jazz et sa popularité en Europe et en France.

Avec Near the Legends et à travers les propos illustrés de Louis Panassié , qui nous fait partager l’amitié exceptionnelle entre ces pionniers du jazz traditionnel et son père Hugues Panassié, le réalisateur, Sandro Raymond dresse le portrait d’un homme passionné, humble et secret, enthousiaste et téméraire qui nous livre ses émotions et ses doutes durant le tournage. Il rassemble souvenirs et instants qui tissent les liens entre père et fils et qui ont été déclencheurs de cette aventure. Ce documentaire souligne de rares moments de complicité avec Satchmo, l’attache sans faille et la reconnaissance de ces légendes du jazz envers Hugues Panassié.

(extrait du communiqué de presse)

