Jazz Culture : "New Orleans", de Éric Doidy & Lola Reynaerts

Jazz, rhythm’n’blues, funk, hip hop... La Nouvelle-Orléans est le creuset d’une musique bien à elle, qui ne cesse de surprendre par son inventivité. Des cultures venues des colons européens, des Amérindiens d’origine, ou encore de la diaspora africaine, émerge un son métissé unique en son genre. Tout ce qui constitue la ville se retrouve dans ce dernier, des traditions des Mardi Gras Indians à la violence sociale ou aux dangers climatiques.

En cent albums, cette anthologie donne les clés pour comprendre la richesse de cette scène urbaine, en offrant un voyage au cœur de la second line et des brass bands : des pionniers comme Fats Domino, Little Richard, Louis Armstrong ou Dr. John, à des artistes d’aujourd’hui comme Jon Batiste ou Big Freedia, représentante d’une culture queer qui a trouvé sa voix. La sélection propose deux critères : représenter tous les styles de musique joués à La Nouvelle Orléans ; et que chaque morceau n’ait pu naître nulle part ailleurs.

Parallèlement à son métier de sociologue, Éric Doidy a écrit dans de nombreuses revues musicales. Aux éditions Le mot et le reste, il est l’auteur de Going Down South et de Buried Alive in the Blues

Lola Reynaerts est photographe, vidéaste, chroniqueuse et passionnée de blues. Voyageuse intrépide, elle quitte régulièrement la Belgique pour traverser l’océan et enquêter sur les vies d’artistes américains de Chicago à la Nouvelle Orléans.

