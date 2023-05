Jazz Culture : Noël Akchoté, Philippe Robert - Guitare Conversation

Dans une conversation au long cours ayant pour sujet la guitare, ou plutôt toutes les guitares, quel que soit leur style, Philippe Robert et Noël Akchoté passent au crible l’histoire de l’instrument et de sa pratique, du luth Renaissance à la 12 cordes, de la Stratocaster à la guitare de table environnée d’ustensiles et d’effets, du blues à l’improvisation libre, de Charlie Christian à Derek Bailey en passant par Jim Hall, John Fahey, Masayuki Takayanagi ou encore Robert Quine.

Guitariste iconoclaste , Noël Akchoté n’a, selon son propre aveu, « jamais fait que ce que (ses) désirs entraînaient » : du jazz avec Tal Farlow, Chet Baker, Barney Wilen ou Philip Catherine, et presque autant d’expériences différentes en compagnie de Derek Bailey, Eugene Chadbourne, Lol Coxhill, Evan Parker, Daunik Lazro ou Marc Ribot. Plus récemment, il donnait sa propre lecture des madrigaux de Gesualdo et de Palestrina.

Ancien collaborateur de Jazz Magazine, Les Inrockuptibles, Octopus ou Mouvement, Philippe Robert a consacré plusieurs ouvrages à la musique créative, certains estampillés Lenka lente : Agitation Frite (en trois volumes) et Free jazz Manifesto

(extrait du communiqué de presse)