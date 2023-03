Jazz Culture : Palmarès de l'Académie du Jazz 2022

Prix Django Reinhardt

Leïla Olivesi

Leïla Olivesi, François Lacharme, président Académie du jazz et Mathilde Favre, Mécénat Fondation BNP Paribas - Philippe Marchin

Grand prix de l’Académie du jazz

Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride & Brian Blade "LongGone" (Nonesuch / Warner Music)

Prix évidence

Louis Matute, "Our Folklore" (Neuklang)

Prix du musicien européen

Nils Wogram

Prix du disque français

Stéphane Kerecki, "Out Of The Silence" (Outnote / Outhere Distribution)

Prix du jazz vocal

Samara Joy

Samara Joy et François Lacharme - Philippe Marchin

Prix du meilleur inédit

Mal Waldron "Searching In Grenoble : The 1978 Solo Piano Concert" (Tomkins Square Records)

Prix du jazz classique

Dany et Didier Doriz / Michel et César Pastre "Fathers & Sons - The Lionel Hampton / Illinois Jacquet Ceremony"

Prix Blues

Diunna Greenleaf

Prix Soul

Dedicated Men Of Zion

Prix du livre de jazz

Steven Jezo-Vannier "Ma Rainey, La Mère du Blues"