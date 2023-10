Jazz Culture : parution de deux livres sur Pannonica

Les Musiciens de jazz et leurs trois vœux

Nouvelle édition augmentée

Née à Londres en 1913, dans la branche anglaise de la famille Rothschild, la Baronne Pannonica de Koenigswarter - surnommée Nica - connut très tôt une passion sans limites pour le jazz. Elle fut l’amie intime et la con dente des plus grands jazzmen et leur vint en aide sans compter. On sait que, malade, refusant de se faire hospitaliser, Charlie Parker mourut chez elle, et que Thelonious Monk y vécut les neuf dernières années de sa vie. Nica a été une grande mélomane qui a soutenu sans relâche et avec enthousiasme le jazz bebop ; elle s’est imposée comme l’incontournable bienfaitrice et mécène des grands jazzmen de années 1950-1960.

Entre 1961 et 1966, elle a posé à 300 d’entre eux une question ingénue : « Si on t’accordait trois vœux qui devaient se réaliser sur-le-champ, que souhaiterais-tu ? », projetant de réunir leurs réponses souvent spontanées dans un livre.

En voici le résultat, richement illustré de portraits photographiques, notamment polaroïd, prises par Nica elle-même, le plus souvent chez elle, de Dizzy Gillespie, Count Basie, Louis Armstrong, Duke Ellington, Lionel Hampton, Bud Powell, Sun Ra, Miles Davis, Charles Mingus, Sonny Rollins et tant d’autres.

Lors de sa première édition en 2006, le livre a reçu le Prix du Livre de Jazz décerné par l’Académie du jazz.

PANNONICA DE KOENIGSWARTER

Dans l’œil de Nica

Complément indispensable aux “Musiciens de jazz et leurs trois vœux”, cet album de photos prises par la grande dame du jazz restitue une époque et un univers qui ne cessent de nous fasciner. On y croise Thelonious Monk et sa famille, Bud Powell, Art Blakey, Sonny Rollins, Cannonball Adderley… Et les 150 chats que Nica recueillait dans sa maison surnommée à juste titre « Cathouse ».

Mais également des vues exceptionnelles de Manhattan, des moments saisis dans les clubs de jazz, des clichés de l’Amérique profonde… Un témoignage visuel bouleversant sur les années 1950-1960 américaines, rehaussées par les couleurs singulières du Polaroïd.

Une exposition d’une sélection de Polaroïds originaux de Pannonica de Koenigswater aura lieu du 12 au 28 octobre à la galerie Delpire&Co à Paris.

