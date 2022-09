Jazz Culture : Portrait de Reid Miles

Il ne fait aucun doute que les pochettes du label Blue Note dans les années 50 et 60 sont un exemple de conception graphique emblématique. Un certain nombre de livres d’art ont été consacrés aux pochettes de Blue Note et des éléments du style ont été copiés dans d'innombrables affiches ou tee-shirts au fil des ans.

Reid Miles était un designer américain moderniste et, dans le monde du graphisme, souvent décrit comme un génie de son temps. Reid Miles a conçu plus de 500 couvertures pour Blue Note Records et, avec le photographe Francis Wolff, a défini l'image de marque du label. Il est aussi arrivé qu’il utilise ses propres photos pour des albums devenus collectors.

