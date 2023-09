Jazz Culture : '"Quand les musiciens de jazz (s')écrivent", de Pierre Fargeton et Yannick Seité

En 400 pages, “Quand les musiciens de jazz (s’) écrivent” parcourt les contributions des musiciens de jazz à la presse (12 chapitres), leurs correspondances, chroniques et autobiographies (7 volets), leurs écrits de pédagogues ou théoriciens (7 parties) et leurs recueils de poésies (6 développements). À côté de leur propre participation, -Pierre Fargeton et Yannick Séité ont sollicité les contributions de leurs collègues musicologues et universitaires et de quelques musiciens : Philippe Baudoin, Christian Béthune, Jean-Jacques Birgé, Adriana Carillo, Vincent Cotro, Laurent Cugny, Brent Hayes Edwards, Ludovic Florin, Martin Guerpin, Yohan Giaume, Philippe Gumplowicz, Pim Higginson, Raphaël Imbert, Didier Levallet, Frederico Lyra, Leïla Olivesi, William Parker, Alexandre Pierrepont, Alyn Shipton, Jacques Siron, Banoit Tadié, Dan Vernhettes et Cyril Vettorato.

Nul hasard si, dès 1971, le pianiste Ben Sidran sous-titrait son ouvrage “Black Talk” par la formule : How the Music of Black America Created a Radical Alternative to the Values of Western Literary Tradition. Dans une tradition qui a largement revalorisé la place et la fonction de l’oralité, dans une pratique musicale qui a parfois supprimé tout recours à la trace écrite et qui a souvent fait de l’improvisation un moyen d’expression perçu comme plus direct voire plus « naturel », que nous disent les écrits de musiciens ?

Notons que parmi les réponses de musiciens à la question posée en 1974 par Stanley Dance dans “The World of Swing” (« Musique mise à part, quelle est votre forme d’art favorite ? »), seules celles de Bud Freeman (« Literature and Theater ») et de Gene Ramey (« Poetry ») renvoient à l’univers des mots.

Quant à la question « Si vous n’aviez pas fait de la musique votre métier, quelle profession embrasseriez-vous aujourd’hui ? », un seul se rêve en écrivain (Freeman) et il n’est que Milt Hinton pour s’imaginer « writing about musicians ».

Pourquoi cette apparente distance ? Et parmi ceux que l’on a pris l’habitude d’appeler jazzmen, qui écrit volontiers et qui n’écrit pas ? Pourquoi et à qui écrivent-ils, sous quelle forme, dans quel but et dans quelle relation avec leur pratique musicale quotidienne ?

