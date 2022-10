Jazz Culture : "Rockambolesque" de Sacha Reins

Mick Jagger, Eric Clapton, David Bowie, Madonna, Janis Joplin, Johnny Hallyday, B.B. King, Michael Jackson, the Who… et Sonny Rollins ou Keith Jarrett, ont un point commun : tous ont rencontré le journaliste Sacha Reins dans des circonstances rockambolesques !

Depuis cinquante ans, de Best à Rolling Stone, Rock & Folk, Elle, Le Point ou Paris-Match, Sacha Reins traque les grands fauves du rock pour raconter les extravagances d’un genre rebelle. Il nous invite aujourd’hui à revisiter les coulisses de ses plus étonnantes rencontres et nous fait revivre sans filtre cette époque déjantée.

À travers ce recueil de souvenirs, le journaliste nous entraîne dans une plongée piquante au cœur d’un univers souvent fantasmé, à tort et à raison. On y croise des icônes, des légendes, des emmerdeurs, des hommes et des femmes souvent rongés par cette fonction suprême d’idoles païennes.

De Paris à New York, San Francisco et Los Angeles, en passant par Atlanta et jusqu’à Londres, Sacha Reins dessine une galerie de portraits en contre-plongée, une succession de moments de grâce, de situations improbables, de frustrations parfois, d’accomplissements souvent.

Sacha Reins - ©X/DR

Il est l’un des critiques rock et journalistes musicaux les plus réputés de la place de Paris. 50 ans de carrière au service de journaux comme Best, Rolling Stones, Rock and Folk, Première, Elle, Le Point et aujourd’hui Paris Match. C’est simple, hormis Lennon et Elvis, il a rencontré tout le monde. Dans ses articles il ne pouvait pas tout dire, cette fois il lève le voile comme un Gonzo journaliste qui raconte la planète rock dans tous ses états : l’alcool, les drogues, le sexe. Il lui est arrivé d'interviewer John Lee Hooker dans son lit, en tout bien tout honneur, de refuser les avances de Janis Joplin, de pleurer dans les bras de Clapton.

Il y a des bagarres, des scènes homériques avec B.B. King, beaucoup d’humour et une proximité inédite avec des stars (avant le règne de la com), c’est la France, l’Amérique de New-York à San Francisco et Los Angeles en passant par Atlanta, mais aussi la scène rock londonienne : année 70, 80, 90, jusqu’à nos jours.

(extrait du communiqué de presse)