Jazz Culture : Rond Point des Allumés du Jazz n°8 “musique à vivre, musique à vendre” à Itteville

" La musique à vivre c’est ce qui rend la vie plus intéressante que la musique.

La musique à vendre, c’est ce qui rend la vente plus intéressante que la vie.

Pouvoir s’inventer à se vivre… oui !

Devoir s’obliger à se vendre…non !"

Bernard Lubat

Ce rond-point sera consacré à un débat autour de ces questions vitales, dans le cas de la musique enregistrée comme en concert. Deux musiciens Bernard Lubat et Henri Texier donneront leurs visions de la musique, des musiques, de la - les faire, les jouer, face à l'injonction commerciale.

Bernard Lubat, "ouvrier taulier" musicien , membre de la Cie Lubat de Jazz Gascogne.

A consulter : Cie Lubat

Henri Texier, contrebassiste, multi-instrumentiste, chanteur, chef d'orchestre et compositeur, musicien fondamental, meneur de troupes, découvreur de talents, déjà cinquante ans à caresser sa contrebasse.

Philippe Laccarrière, contrebassiste et bassiste, investi corps et âme dans le festival " Au sud du nord" aux multiples facettes, tisse d'innombrables et durables amitiés au fil des croisements musicaux, parmi lesquelles figurent en juste place, Bernard Lubat et Henri Texier. Membre des Allumés du Jazz, Philippe Laccarrière animera le Rond Point.

Rond-Point largement ouvert à toutes et à tous !

En savoir plus, programme du Festival Au Sud du Nord

En savoir plus sur Les Allumés du Jazz

Prochain Rond Point des Allumés du Jazz : dans le cadre de Jazz(s) à Trois Palis, le 17 Septembre - 15h (salle de la mairie) : "Jouer local ? ", animé par Philippe Allen + invités : Jean-Marc Foussat, musicien, producteur du label Fou Records / Michel Dorbon , producteur du label Rogue Art / Mathias Pontevia , batteur percussionniste.

En savoir plus : https://www.imuzzic-brunotocanne.com/jazz-s-a-trois-palis2022