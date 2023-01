Jazz Culture : Swing Rendez-Vous, film de Gérome Barry

Théodore, un jeune Parisien timide, découvre l’existence d’une chanson aux pouvoirs surnaturels, un vieux standard jazz des années 20 qui agit comme un élixir d’amour sur la personne qui l’entend. Souhaitant charmer Amandine, qu’il croit être la femme de sa vie, Théodore - joué par Gérome Barry lui-même - part à la recherche de la partition. Son enquête le mène à New York, où il rencontre des musiciens de la communauté swing qui l’aideront dans son aventure. Avec Tatiana Eva-Marie dans le rôle de la chanteuse new-yorkaise.

Gérome Barry étudie les sciences politiques à l’IEP de Toulouse, puis entre à la Fémis où il étudie la production de films. Il produit notamment les court-métrages La diagonale du vide d’Hubert Charuel et Les murs de Marion Desseigne Ravel. Il réalise plusieurs court-métrages qui sont sélectionnés et primés dans plusieurs festivals internationaux et sont diffusés à la télévision. Son univers s’inspire de Jacques Tati ou de Michel Gondry, mais aussi de l’âge d’or des comédies musicales et de Jacques Demy. Les bandes originales de ses films sont toutes composées par le jazzman Giovanni Mirabassi.

(extrait du communiqué de presse)