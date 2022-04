L’Association Artistique de l’ Adami (Société civile pour les droits des interprètes) conçoit et produit des manifestations et des événements permettant aux artistes-interprètes professionnels de démarrer ou de poursuivre leur carrière dans les meilleures conditions. L’objectif ? La création d’un live inédit qui sera présenté sur les scènes des festivals partenaires de l’opération : Jazz sous les Pommiers, Jazz à Vienne, Jazz à la Villette, et à l’occasion d’un showcase parisien proposé aux professionnels.

Cette collaboration doit être à l’initiative de l’artiste qui postule afin de mettre en valeur son projet artistique. L’artiste invité met son expérience et son talent au service du projet : il ou elle peut être musicien ou musicienne, chanteur ou chanteuse, de la scène jazz ou non, de nationalité française ou étrangère.

Les artistes qui postulent peuvent voir grand et large !

Au-delà de l’incroyable opportunité de partager une création avec l’artiste de ses rêves, l’artiste Talent Adami Jazz 2023 bénéficiera d’un accompagnement exceptionnel :

• La promotion de l’opération via un bureau de presse dédié

• Un kit promotion (incluant des photos de studio, et la création de visuels par l’Adami)

• Une résidence scénique (en partenariat avec le festival Jazz sous les Pommiers).

Le projet déposé :

01 | La création proposée doit être un véritable échange entre les artistes, il ne s’agit pas d’un simple featuring sur un set live existant

02 | La collaboration doit être inédite : l’artiste et l’artiste mentor ne doivent jamais avoir travaillé ensemble

03 | Une relation directe avec l’artiste mentor doit être privilégiée

04 | L’artiste lauréat sera en lien avec l’Adami pour l’élaboration du projet et sa réalisation

L'appel à candidatures pour les lauréats 2023 est ouvert.

