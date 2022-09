Jazz Culture : "Transe" de Emilio Belmonte

“Transe ” est un voyage au cœur du mystère de la musique flamenco.

À 62 ans, le maître flûtiste Jorge Pardo , père de la fusion flamenco-jazz aux côtés notamment du guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir les plus grands musiciens d’aujourd’hui pour un concert unique. “Transe” est une aventure qui fait la part belle aux performances musicales. De l’Andalousie à New York en passant par l’Inde, Jorge Pardo nous livre sa vision de la musique.

Le cinéaste Emilio Belmonte et son équipe suivent Jorge Pardo durant plusieurs mois dans ses déplacements à travers l'Espagne et le monde. Entre répétitions, performances, sessions improvisées et enregistrements, Jorge Pardo invite les artistes de flamenco, ainsi que ceux d'autres genres musicaux, à le rejoindre pour une rencontre qui promet d'être unique en son genre. Un portrait vivant du "père fondateur" de la fusion flamenco-jazz et du monde du flamenco contemporain, où la tradition ouvre ses portes au monde.

(extrait du communiqué de presse)