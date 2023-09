Jazz Culture : "Vie et mort de Vernon Sullivan" de Dimitri Kantcheloff

Un soir d’été de 1946, Boris Vian parie avec son éditeur qu’il peut écrire un « best-seller américain » qui trompera les critiques. Ce sera “J'irai cracher sur vos tombes”, qui paraît sous le nom de Vernon Sullivan dans une « traduction » de Boris Vian. Le livre fait scandale. Dans les caves de St-Germain, on s’interroge et Boris Vian jubile. Hélas, en parallèle, la carrière d'écrivain de Boris Vian ne décolle pas.”L’Écume des jours” est un échec alors que le public redemande du sulfureux, du Sullivan. Vian ne cache ni son amertume, ni sa fatigue.

Sous la légèreté de façade du boute-en-train amateur de jazz auquel on réduit souvent Boris Vian, Dimitri Kantcheloff montre dans “Vie et mort de Vernon Sullivan” les blessures d’un écrivain qui a souffert de n’avoir jamais été pris au sérieux. On sent l’amertume et la désillusion grandir chez Vian alors que, malade cœur, il se sait condamné. Sa frénésie créative, sa volonté de se défaire de ce Vernon Sullivan trop encombrant, prennent alors une tout autre résonance, bouleversante.Dans un jeu de miroirs, entre fiction et réalité, Dimitri Kantcheloff donne vie à un de ces discrets drames intimes de l’histoire littéraire. Il offre à Boris Vian, écrivain dévoré vivant par son double Vernon Sullivan, un hommage à sa mesure, élégant, virevoltant et poignant.

« Né en 1946, Vernon Sullivan vécut épisodiquement jusqu’en 1959; ce qui explique sans doute la brièveté de sa biographie. La vie, cependant, lui laissa le temps d’écrire quatre romans.Ne cherchez pas de tombe à son nom. Ni pour vous y recueillir, ni pour y cracher. Vous n’entrouverez pas. D’aucuns, d’ailleurs, réfutent jusqu’à l’existence même de Sullivan.Ce serait faire bien peu de cas de ce récit. »

Dimitri Kantcheloff est né en 1981.

À vingt ans, il est guitariste dans des groupes de rock’n’roll, à trente il travaille dans la communication, à quarante il publie son premier roman, “Supernova” (Les Avrils, 2021).Ensuite, on verra.

(extrait du communiqué de presse)