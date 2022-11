Jazz Culture : Voyage au pays du blues

À l’automne 1959, deux Français passionnés de blues, Jacques Demêtre et Marcel Chauvard, partent à la rencontre de leurs musiciens favoris aux États-Unis. Au cours de leur périple entre New York, Chicago et Détroit, ils vont rencontrer Muddy Waters, John Lee Hooker, B.B. King et tant d’autres qui, à cette époque, étaient encore inconnus en dehors de leur milieu et de leur communauté.

Le reportage photo qu’ils y réalisent est sans précédent : ils immortalisent les lieux où le blues urbain est en train de prendre son essor, les ghettos afro-américains ainsi que l’intimité des musiciens qu’ils partagent pendant plusieurs jours. Dans “ Voyage au pays du blues ”, c’est ce travail de pionnier que l’on retrouve commenté et illustré de photographies pour nombre d’entre elles inédites.

(extrait du communiqué de presse)

