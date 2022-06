Jazz Culture : Voyage en Tutti, film-documentaire de Josselin Carré

Le film sera projeté mercredi 29 juin à 19h à la Scam à Paris. Envoyez un mail à openjazz.jeu@radiofrance.com et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Le "Surnatural Orchestra" est-il une famille ? Une fratrie ? Une utopie ? C’est en tous cas plus qu’un orchestre, un engagement quotidien pour chacun des membres de cette organisation horizontale, tout entière tournée vers le rendez-vous musical. Après trois saisons passées au coeur du "Surnat” , la question d’un éventuel leader n’existe plus. Le film n’est pas seulement témoin. Il participe pleinement au débat bouillonnant qui est à l’origine même de la création.“Voyage en Tutti ” de Josselin Carré chez Oléo Films, s’immerge dans ce collectif où le compromis est élevé au rang de discipline artistique !

“J'ai adopté depuis quelques films une démarche documentaire plus large que la simple captation, pour circonvenir la musique sans pour autant la disséquer, en cherchant les clés de la puissance créative des artistes dans leurs personnalités. L’enjeu est toujours double : transmettre une émotion d’écoute originelle, par l’adrénaline des concerts, et trouver dans le quotidien les symptômes du processus de création. Je ne sais pas si l’on peut dire que Surnatural Orchestra est précurseur, alors que de nombreux collectifs artistiques déjà formés depuis longtemps font également parler d’eux. Je peux dire cependant que sa longévité est inspirante, et que son fonctionnement est éprouvé.” écrit Josselin Carré.

Il n'est pas anecdotique pour moi de choisir de parler aujourd’hui par leur exemple de solidarité, d’entraide, ou plus largement de démocratie appliquée à un domaine que je connais bien, la musique. Cela fait longtemps que je côtoie ses membres, mais l’envie de filmer le Surnat’ se colore chez moi d’une motivation plus souterraine et bien actuelle : je crois que le détournement d’une partie de la population de la politique n’a plus besoin d’être constaté, je crois que le mouvement Nuit debout ou celui des Gilets jaunes voulaient déjà réduire d’une certaine façon la distance entre le peuple et ses représentants. J’espère donc que ce film, à son niveau certes, saura dresser le portrait d’un projet collectif aux fondements inattaquables, et que je saurai faire ressentir à quel point cette manière de travailler et de créer est féconde et réjouissante.

(extrait du communiqué de presse)

Fanny Menegoz (flûte)

Cléa Toralès (flûte)

Antoine Berjeaut (trompette)

Pierre Millet (trompette)

Julien Rousseau (trompette)

François Roche-Juarez (trombone)

Hanno Baumfelder (trombone)

Judith Wekstein (trombone)

Camille Secheppet (saxophone)

Guillaume Christophel (saxophone)

Théo Secheppet (saxophone)

Morgane Carnet (saxophone)

Martin Daguerre (saxophone)

Jeannot Salvatori (saxophone)

Brice Perda (sousaphone)

Boris Boublil (claviers, guitare)

Ianik Tallet (batterie, percussions)

Sven Clerx (batterie, percussions)