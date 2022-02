Jazz Cuture : "Une femme sans larmes" de Denis Jeambar

« J'ai tué. Sans pitié, sans merci, au poignard parfois, main ferme, cœur glacé, moi, chanteuse de jazz qui fit chavirer tant de cœurs. Puis un jour, tout craque et les remords deviennent poison. Le crime s'enfonce dans l'âme et la brise. »

Chanteuse de niveau international, Nahama est aussi depuis de longues années un agent du Mossad. Elle est née en Israël où son père a été tué le jour de ses treize ans, et bien qu’elle ait promis à sa mère de ne jamais s’engager dans l’armée, la haine l’a conduite vers le crime d’État. Elle a tué, sur ordre. À l’heure des remords – ou est-ce celle des regrets ? - Nahama raconte son parcours avec une honnêteté féroce. Un roman impressionnant.

Écrivain et journaliste, Denis Jeambar est l’auteur d’une vingtaine d’essais, romans, nouvelles et biographie. Il a été directeur de la rédaction du Point, président d’Europe 1, président et directeur de la rédaction de L’Express. Une femme sans larmes est son huitième roman.

(extrait du communiqué de presse)

A l'occasion de la sortie de son nouveau roman "Une femme sans larmes", Denis Jeambar sera à la Maison du Bailli 3 place Saint Louis 26230 Grignan, pour une rencontre samedi 26 février à 18h30

À écouter dans l'émission sur Jean-Marc Foltz & Stéphan Oliva : Jean-Marc Foltz & Stéphan Oliva, pour l'amour du Duke