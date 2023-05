Jazz Totter : Jochen Rueckert - With Best Intentions

Publicité

Jochen Rueckert - ©Desmond White / jochenrueckert.net

Le batteur allemand, new-yorkais d'adoption, Jochen Rueckert invite le saxophoniste Mark Turner et le tromboniste Nils Wogram dans un 5ème album sous son nom intitulé « With Best Intentions ».

Renouant ici avec un contexte harmonique sans piano après un séjour dans le trio de Melissa Aldana, Jochen Rueckert assemble ici un quintet comprenant également le Néerlandais Joris Roelofs à la clarinette basse et le bassiste Doug Weiss, un pilier de la scène new-yorkaise. Un rêve de toujours pour Rueckert que d'écrire pour un groupe plus important que son quartet habituel, ce projet - préparé depuis longtemps mais durablement freiné par la pandémie - s'est finalement réalisé rapidement quand la situation est redevenue normale au printemps 2022.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise Cette préparation rapide pour une série de concerts avant l'enregistrement a contribué à la simplicité des morceaux (une chose toujours bienvenue pour des accompagnateurs peu enclin à lire la musique sur scène) et également encouragé Jochen Rueckert à revisiter d'autres thèmes inachevés et des idées qui auraient été jugées par trop évidentes sous le prisme d'une préparation soignée, résultant dans le titre quelques peu sibyllin de l'album. L'énorme privilège de compter Mark Turner dans son quartet pour ces douze dernières années et d'avoir joué dans les divers orchestre et créations de Nils Wogram pendant bientôt un quart de siècle - la majorité de ses 47 ans sur Terre - permettent à Jochen Rueckert de faire de cet enregistrement une expérience sur mesure, adapté aux capacités hors normes de ces super musiciens. En aucune façon conçue pour plaire à la presse ou aux critiques, ou même prétendant englober un message de justice sociale, ces thèmes sont tout simplement de superbes compositions venant d'un vétéran n'ayant rien à prouver. N'oublions pas que Jochen Rueckert a des dizaines d'années de tournée au compteur, avec le Kurt Rosenwinkel quartet, Marc Copland, Sam Yahel, et récemment au sein du trio de Fred Hersch, sans oublier quelques séjours dans le saint des saints, le Village Vanguard.

(extrait du communiqué de presse)

