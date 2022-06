Jazz Trotter : Aaron Seeber - First Move

« First Move » est le premier enregistrement du batteur Aaron Seeber en tant que leader. Enregistré en concert à Brooklyn à l'Ornithology Jazz Club le 19 octobre 2021, l’album capture l'ingéniosité éblouissante d'un quintet de surdoués. En interprétant des compositions intemporelles de Charlie Parker et Charles Mingus, ainsi que de légendes modernes comme Geri Allen et Mulgrew Miller, Aaron Seeber impressionne par sa force de conviction et son sens des nuances. Il est accompagné par ses collaborateurs familiers : le vibraphoniste Warren Wolf, le saxophoniste alto Tim Green, le pianiste Sullivan Fortner et le contrebassiste Ugonna Okegwo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Bien qu'il s'agisse des débuts d'Aaron Seeber en tant que leader, le batteur n'est pas un novice. Originaire de Washington D.C., Aaron Seeber est à la fois formé à l'héritage de son instrument et doté d'une expérience de plus de dix ans sur scène. À première vue, son quintet d’Aaron Seeber peut ressembler à un all-star, mais chacun de ces artistes reconnus a une histoire avec le jeune batteur. Adolescent, il allait voir le saxophoniste Tim Green dans toute la banlieue de Washington, et au début des années 2010, Green a commencé à l'engager pour des concerts.

Publicité

La plupart des premiers concerts importants d’Aaron Seeber ont eu lieu avec Tim Green, y compris les week-ends au légendaire club Bohemian Caverns où Miles Davis, Billie Holiday et bien d'autres se sont produits. C'est d’ailleurs lors d'un concert du Bohemian Caverns Jazz Orchestra que Aaron Seeber a joué pour la première fois avec le vibraphoniste Warren Wolf, originaire de Baltimore. Aaron Seeber attribue à Warren Wolf sa première opportunité de voyager et de se produire à l'étranger lors d'une tournée en Europe en 2015. La longue association d’Aaron Seeber avec le pianiste Sullivan Fortner a débuté au Fat Cat de New York dans le groupe du trompettiste Greg Glassman. Le bassiste Ugonna Ukegwo, de son côté, a commencé à jouer avec Aaron Seeber il y a plusieurs années et on les entend fréquemment ensemble dans le trio du pianiste Pete Malinverni.

« First Move » s’ouvre sur Brandyn, une composition du grand Al Foster. Ce morceau, qui est devenu une chanson thème pour Aaron Seeber lors de sa longue résidence au Smalls Jazz Club, est joué ici avec urgence et ferveur. Le groove effervescent de la batterie sur l'introduction donne le ton de l'interprétation, Warren Wolf et Tim Green s'attaquant à leurs solos avec un plaisir indéniable. Un peu plus loin, Aaron Seeber rend hommage au grand Mulgrew Miller avec Eleventh Hour. Warren Wolf et Tim Green, s'appuyant sur leurs années d'expérience avec Mulgrew Miller, jouent des solos enflammés sur les changements du défunt maître. Le long solo de batterie d’Aaron Seeber démontre sa facilité à manier la batterie, et les auditeurs avisés remarqueront un hommage au batteur Billy Hart dans certaines de ces figures grondantes.

(extrait du communiqué de presse – C. Charbonnier / A. Dutilh)